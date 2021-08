Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid remplit toutes les conditions pour Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé est de plus en plus annoncé au Real Madrid, tous les feux pourraient bien être au vert pour le Français au sein de la Casa Blanca.

Bien que Kylian Mbappé ait repris la saison avec le PSG, il semble déjà avoir la tête tournée au Real Madrid. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2022, il ferait tout pour ne pas signer de nouveau bail et ainsi forcer sa direction à accepter un transfert vers la Casa Blanca. D’ailleurs, du côté des Merengue, on n’attendrait que cette ouverture pour pouvoir acter le transfert de Mbappé. Et pour accueillir le Français, Florentino Pérez a déjà préparé le terrain.

« Ils pensent pouvoir assumer le salaire de Mbappé »