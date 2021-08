Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une fin de mercato totalement folle ?

Publié le 18 août 2021 à 3h30 par A.M.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG pourrait bien attendre les dernières heures du marché pour tenter un dernier coup.

Cet été, le PSG a d'ores-et-déjà réalisé un mercato important avec les arrivées de Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Mais c'est peut-être encore loin d'être terminé. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a récemment ouvert la porte à l'arrivée d'autres recrues. « Si notre mercato est désormais clos ? Je ne sais pas. On va voir », confiait le président du PSG dans les colonnes de L'Equipe .

Le PSG prêt à s'activer en fin de mercato ?