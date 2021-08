Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce d'Al-Khelaïfi pour la suite du mercato !

Publié le 11 août 2021 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 11 août 2021 à 21h34

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a su mettre la main sur Lionel Messi et pourrait être encore actif sur le marché des transferts.

Après avoir seulement investi pour le transfert d’Achraf Hakimi alors que Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi sont également venus renforcer les rangs de l’effectif de Mauricio Pochettino. D’après plusieurs médias, Leonardo et les dirigeants du PSG pourraient quand bien même lancer une offensive pour Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga entre autres. Et ce n’est pas l’indécise déclaration de Nasser Al-Khelaïfi qui changera la donne.

Al-Khelaïfi laisse planer le doute pour la fin du marché !