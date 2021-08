Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne laisse plus le choix à Kylian Mbappé !

Publié le 11 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

En marge de l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022. Et le président du PSG se montre très clair à ce sujet.

A environ trois semaines de la fin du mercato, le PSG a déjà frappé très fort. En effet, après Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, c'est Lionel Messi qui a débarqué. Désormais, la direction du club parisien va devoir gérer la situation de Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. L'attaquant de l'équipe de France devrait rester à Paris cet été, compte tenu du fait qu'aucun club ne peut se l'offrir. Mais tout réside désormais dans la prolongation de Kylian Mbappé qui pourrait partir libre dans un an. Ce que le PSG veut éviter. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Parisiens se donnent les moyens de leurs ambitions pour convaincre Kylian Mbappé qui a toujours affiché sa volonté de voir le PSG se renforcer. Et désormais, l'attaquant français n'a plus d'excuse comme l'a expliqué Nasser Al-Khelaïfi en conférence de presse : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ».

Al-Khelaïfi met une pression maximale sur Mbappé