Mercato - PSG : Pression maximale sur Mbappe !

Publié le 11 août 2021 à 15h20 par La rédaction

Avec la signature de Lionel Messi, la pression est maximale sur Kylian Mbappe pour une prolongation. Analyse.

Avec la signature de Lionel Messi, la pression est désormais maximale sur Kylian Mbappe, lui qui a toujours affirmé que son choix pour le futur porterait avant tout sur le projet sportif et qu’il déciderait en fonction. Or aujourd’hui, le projet PSG apparaît largement supérieur à celui du Real Madrid, toujours englué dans ses soucis financiers et incapable de recruter sans dégraisser au préalable. Compte tenu du discours qu’il tient depuis un an, un nouveau refus de l’attaquant français de prolonger serait en effet difficile à comprendre.

Si Mbappe est cohérent…