Mercato - PSG : Après l'arrivée de Messi, Kylian Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 11 août 2021 à 10h10 par A.D.

Malgré la signature de Lionel Messi, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG dès cet été. Peu importe la proposition de Nasser Al-Khelaïfi, le numéro 7 parisien ne compterait en aucun cas prolonger son aventure dans la capitale française.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. En effet, le club de la capitale pourrait se résoudre à vendre son numéro 7 lors de ce mercato estival s'il ne le prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Et alors que Lionel Messi vient tout juste de signer au PSG, Kylian Mbappé ne voudrait toujours pas rempiler et serait même déterminé à prendre le large cet été.

Kylian Mbappé veut partir cet été !