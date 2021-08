Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Al-Khelaïfi a déjà tranché pour Mbappé !

Publié le 10 août 2021 à 19h45 par Th.B.

Bien que la venue de Lionel Messi au PSG semble être entérinée puisqu’il s’est rendu à l’aéroport de Barcelone pour s’envoler pour Paris, Nasser Al-Khelaïfi ne compterait pas pour autant voir Kylian Mbappé quitter le club parisien. Explications.

Après Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo tiendrait sa cinquième recrue estivale. En effet, depuis l’annonce du FC Barcelone de son incapacité à prolonger le contrat de Lionel Messi jeudi dernier, le PSG aurait rouvert les discussions avec l’entourage du sextuple Ballon d’or afin de l’attirer à Paris. Et bien que les négociations se soient éternisées, un accord total a été trouvé selon L’Équipe et Téléfoot ce mardi matin, s’en est suivi le départ de Lionel Messi pour l’aéroport de Barcelone où il a été aperçu. Qu’adviendra-t-il à présent de Kylian Mbappé ?

Le PSG veut toujours prolonger Mbappé malgré la venue de Messi !