Mercato : Neymar/Mbappé 2017 ou Messi 2021, quel est le plus gros coup du PSG ?

Publié le 10 août 2021 à 13h07 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 13h12

Alors que Lionel Messi débarque au PSG, le club de la capitale réalise un énorme coup sur le marché des transferts. Plus gros encore que ce qu’il avait fait en 2017 avec Neymar et Kylian Mbappé ?

Racheté par les Qataris en 2011, le PSG pouvait compter sur la puissance financière de ses investisseurs pour faire venir des stars dans la capitale française. Ainsi, Paris n’a pas regardé à la dépense ces dernières années pour se renforcer. Cela a notamment été le cas en 2017. A ce moment, le PSG a alors fait trembler la planète football, pas une, mais deux fois. En effet, tout d’abord, les Parisiens ont lâché 222M€ pour recruter Neymar. Puis, ils se sont mis d’accord avec l’AS Monaco pour Kylian Mbappé, pour une opération totale à 180M€. De quoi placer le PSG à la table des plus grands. Un statut qui pourrait désormais prendre une autre ampleur.

Et maintenant Lionel Messi !

Avec un recrutement à 402M€ pour Neymar et Kylian Mbappé, le PSG était rentré dans l’histoire. Mais voilà que cette page pourrait être tournée, sans dépenser la moindre indemnité de transfert. En effet, voilà que Lionel Messi va rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors que l’Argentin n’a pas pu prolonger avec le FC Barcelone, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en ont profité pour raflé la mise. Un coup historique puisque le PSG s’offre là le meilleur joueur du monde et outre l’aspect sportif, sur le plan économique et marketing, l’affaire est exceptionnelle.



