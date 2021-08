Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème avec l’arrivée de Messi ? La réponse d’Al-Khelaïfi !

Publié le 11 août 2021 à 16h45 par La rédaction

Ce mercredi, le PSG a procédé à l'énorme présentation de son nouveau joueur, le sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Et pour Nasser Al-Khelaïfi, tout devrait bien se passer en interne avec l'Argentin.

C'est désormais définitivement acté, Lionel Messi est un joueur du PSG. Après être arrivée mardi à Paris pour signer son contrat, le génie argentin a été présenté à la presse ce mercredi par Nasser Al-Khelaïfi. Très souriant, le président du Paris Saint-Germain avait bien du mal à cacher sa satisfaction avec la présence de la Pulga à ses côtés. Alors que le PSG a déjà frappé fort en 2017 en ayant enregistré les venues de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi arrive donc cette année dans un vestiaire déjà rempli de stars.

« On a trois des cinq meilleurs joueurs du monde au PSG »