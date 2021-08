Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… La révélation à 600M€ d'Al-Khelaïfi !

Publié le 11 août 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le PSG est parvenu à s’attacher les services de quatre joueurs libre, cela aurait permis au club de la capitale d’effectuer de très conséquentes économies.

Si le mercato estival du PSG est pour le moins clinquant avec les arrivées de grandes stars telles que Lionel Messi ou Sergio Ramos, il convient de rappeler que seul Achraf Hakimi est arrivé dans la capitale française dans le cadre d’un transfert pur. L’international marocain a effectivement été arraché contre environ 60 M€ hors bonus à l’Inter après plusieurs semaines de négocations. Toutes les autres recrues sont arrivées librement, à savoir Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.

Entre 500 et 600 M€ économisés grâce aux arrivées libres ?