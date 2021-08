Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi s'enflamme après son arrivée à Paris !

Publié le 11 août 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi a officiellement été présenté ce mardi par le PSG, sa compagne lui a adressé un beau message pour le féliciter.

Le nouveau numéro 30 du PSG s’appelle Lionel Messi ! Cela est bel et bien réel, l’international argentin a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option et un salaire de 35 M€/an bonus inclus. Ce faisant, le club de la capitale a maintenant le luxe de pouvoir bénéficier d’un trio offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé et donc de Lionel Messi. Et tandis que ce dernier a confié sa hâte d’évoluer à leurs côtés en conférence de presse ce mercredi, la compagne du natif de Rosario lui a adressé un message d’encouragement pour le début de sa nouvelle aventure.

« Nous continuerons à écrire notre histoire »

« Une période merveilleuse touche à sa fin mais un nouveau chapitre plein d'opportunités s'ouvre ! Tous les changements sont difficiles au début, mais ensemble, nous continuerons à écrire notre histoire. Nous t’aimons Leo, et nous sommes avec toi dans tous les cas », a écrit Antonela Roccuzzo en légende d'une publication sur Instagram où la famille de Lionel Messi pose sur la pelouse du Parc des Princes.