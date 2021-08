Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi annonce la couleur pour ses grands débuts !

Publié le 11 août 2021 à 13h45 par A.D.

Ce mardi soir, Lionel Messi s'est engagé officiellement avec le PSG. Alors qu'elle n'a pas encore repris l'entrainement depuis son sacre en Copa America, La Pulga a expliqué qu'elle ne savait pas encore quand elle pourra faire ses débuts avec le club parisien.

En délicatesse sur le plan financier, le FC Barcelone n'a pas pu prolonger Lionel Messi. Dans cette optique, le PSG a pris les choses en main et s'est offert les services de La Pulga ce mardi soir. Alors qu'il vient de signer au PSG, Lionel Messi a été présenté ce mercredi matin par son nouveau club. Lors de sa première conférence de presse avec le PSG, La Pulga s'est prononcée sur ses débuts. Et sachant qu'il n'a pas encore repris l'entrainement depuis son sacre en Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi ne sait pas encore quand il pourra défendre les couleurs du PSG pour la première fois.

« Mes débuts ? Je ne sais pas, j'espère que ce sera le plus tôt possible»