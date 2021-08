Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Lionel Messi sur sa relation avec Pochettino !

Publié le 11 août 2021 à 13h10 par La rédaction

En marge de sa présentation XXL aux médias du monde entier par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a dévoilé le rôle majeur de Mauricio Pochettino pour son arrivée au PSG.

Ce mercredi, Nasser al-Khelaïfi a procédé à la présentation officielle de Lionel Messi dans le cadre de sa signature au PSG. Après une incroyable prolongation avortée au Barça et près d'une semaine de négociations intenses entre les dirigeants parisiens et le clan Messi, la Pulga va bien poursuivre sa carrière sous le maillot floqué du numéro 30 au PSG. Au sein du vestiaire parisien, l'Argentin retrouvera de nombreux compatriotes, dont Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi. Sur le banc, Lionel Messi pourra également compter sur la présence d'un autre Argentin, Mauricio Pochettino.

« Le fait qu'on soit Argentins facilite les choses »