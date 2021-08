Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce d'Al-Khelaïfi sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 12h15 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG a officialisé la signature de Lionel Messi. Lors de la présentation de sa nouvelle recrue XXL, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense joie d'avoir réussi un tel coup sur le marché.

Après Neymar et Kylian Mbappé en 2017, le PSG frappe encore très fort en ce mercato estival. Après avoir enregistré les signatures de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le club de la capitale a réalisé l'immense exploit de recruter Lionel Messi ce mardi soir. Lors de la conférence de presse de présentation de La Pulga , Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché son bonheur d'avoir pu attirer un tel joueur vers le PSG.

«Je suis très heureux et fier de présenter Leo Messi en tant que joueur du PSG»