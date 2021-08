Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Désormais au PSG, Lionel Messi est très heureux !

Publié le 11 août 2021 à 11h30 par T.M.

C’est officiel depuis ce mardi soir, Lionel Messi est un joueur du PSG. Suite à cet événement incroyable, l’Argentin s’est présenté ce mercredi matin en conférence pour sa présentation. L’occasion pour lui d’en dire plus sur son arrivée au PSG.

En 2017, le PSG frappait très fort avec les arrivées successives de Neymar et Kylian Mbappé. Mais cet été 2021 restera dans l’histoire puisque c’est ni plus ni moins que Lionel Messi qui a posé ses valises dans la capitale française. Il y a quelques semaines encore, cela paraissait totalement improbable tant il était acquis que l’Argentin allait prolonger avec le FC Barcelone. Finalement, pour des raisons économiques, Joan Laporta a dû se résoudre à laisser partir Messi et forcément, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont sauté sur l’occasion pour récupérer le sextuple Ballon d’Or. Tout est ensuite aller très vite et le dénouement est arrivé ce mardi. Arrivé dans un premier temps à l’aéroport du Bourget, Lionel Messi a fini par parapher son contrat de deux ans, avec une année en option, dans la soirée. Et désormais, La Pulga est bel et bien un joueur parisien.

« J’insiste je suis très heureux d’être là »