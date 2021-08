Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi veut marquer l'histoire avec Messi !

Publié le 10 août 2021 à 22h45 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, alors que son contrat avec le FC Barcelone avait expiré le 30 juin dernier.

Voilà plusieurs jours que la température montait du côté du Paris Saint-Germain. Dès le 6 aout dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option a été offert à Lionel Messi, qui n’a finalement pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone. Le suspense est désormais fini, puisque ce mardi soir le PSG a officialisé la signature du sextuple Ballon d’Or, qui a eu le temps de poser avec son nouveau numéro 30 sur la pelouse du Parc des Princes.

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain »