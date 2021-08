Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi s'enflamme pour son arrivée à Paris !

Publié le 10 août 2021 à 22h30 par A.M.

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi n'a pas caché sa joie et son impatience à l'idée de faire ses premiers pas sous les couleurs parisiennes.

Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Le PSG vient effectivement d'officialiser l'arrivée de Lionel Messi. La star argentine s'est engagée libre et a paraphé un bail de deux saisons avec une en option. Une recrue d'envergure et une opération légendaire pour le PSG alors que Lionel Messi découvrira seulement son deuxième club après avoir évolué durant toute sa carrière au FC Barcelone. Et La Pulga ne cache pas son impatience.

«Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris»