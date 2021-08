Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Adil Aouchiche tente un gros coup au PSG !

Publié le 10 août 2021 à 22h00 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche a quitté le PSG pour l’ASSE. Et voilà désormais que le protégé de Claude Puel cherche à piocher au sein de l’effectif parisien.

Et si l’ASSE récupérait encore une pépite du PSG ? Lors du dernier mercato estival, les Verts de Claude Puel avaient réalisé un gros coup en accueillant Adil Aouchiche, qui avait préféré signer son premier contrat pro dans le Forez plutôt qu’à Paris. Et du côté de l’ASSE, on garderait toujours un oeil sur les jeunes pousses parisiennes. Alors qu’Eric Junior Dina Ebimbe a été annoncé dans le viseur de Puel, cela a aussi été le cas d’Arnaud Kalimuendo. Très en vue durant la pré-saison, l’attaquant de retour d’un prêt au RC Lens aurait pu avoir un rôle à jouer dans la rotation de Mauricio Pochettino. Mais avec l’arrivée de Lionel Messi, cela pourrait se compliquer. De quoi profiter à l’ASSE ?

« Viens jouer avec moi… »