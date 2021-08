Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dario Benedetto prend une décision pour son avenir !

Publié le 10 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Sur le départ de l’OM, Dario Benedetto a une piste du côté de Séville. Mais le Betis n’est pas encore passé à l’action.

Comme l’OM est contraint de vendre pour pouvoir de nouveau acheter, la première mission de Pablo Longoria est de dégraisser en faisant partir des joueurs aux gros salaires et qui ont une valeur marchande. Parmi eux, figure Dario Benedetto. Et si l’Argentin dispose de plusieurs pistes en Espagne notamment, l’attaquant marseillais attend que le Real Betis se manifeste plus concrètement.

Le Betis veut d’abord un défenseur