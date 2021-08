Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable clause réclamée par Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 23h10 par La rédaction

Lionel Messi est officiellement un joueur du PSG. Il a paraphé son contrat. Ce dernier comprend d’ailleurs une clause qui démontre l’importance de la sélection pour l’Argentin.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG est enfin officielle. L’Argentin a signé un contrat de deux saisons plus une en option, après plusieurs jours de négociations entre son clan et les dirigeants parisiens. L’accord total a mis un peu de temps à être trouvé. Car à l’intérieur du contrat, Messi aurait imposé ses exigences et notamment des clauses que le PSG devra respecter scrupuleusement.

Messi fait de la sélection sa priorité