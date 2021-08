Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dénouement du feuilleton Benedetto enfin connu ?

Publié le 8 août 2021 à 21h10 par La rédaction

Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, Dario Benedetto devrait être prêté au Bétis cette saison. Les deux parties règlent les ultimes détails.

En difficulté la saison dernière, Dario Benedetto a vu son avenir s’obscurcir après l’arrivée d’Arkadiusz Milik lors du dernier mercato hivernal. En manque de temps de jeu, l’attaquant argentin ne fait pas partie des premiers choix de Jorge Sampaoli et devrait quitter l’OM dans les prochains jours. Annoncé proche de Sao Paulo et d’Elche, Dario Benedetto devrait évoluer en Liga cette saison et plus précisément au Bétis Séville selon nos informations exclusives.

Benedetto tout proche du Bétis

Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com le 6 août dernier, Dario Benedetto devrait être prêté au Bétis cette saison. Un intérêt confirmé par Rudy Galetti. Selon les informations du journaliste italien, l’OM négocierait actuellement avec le club sévillan et serait sur le point de boucler ce dossier. Les deux parties règlent les ultimes détails. Sauf énorme retournement de situation, Dario Benedetto devrait évoluer sous les ordres de Manuel Pellegrini cette saison.