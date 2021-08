Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le réseau de Longoria en action pour Kamara !

Publié le 8 août 2021 à 18h10 par La rédaction

Pour permettre à l’OM de récupérer un joli billet pour Boubacar Kamara, Pablo Longoria pourrait utiliser son réseau en Espagne.

L’OM est dans l’obligation de vendre pour rééquilibrer ses comptes et s’il veut conclure encore 2 ou 3 arrivées d’ici la fin du mercato. Pour rappel, deux latéraux droits et au moins un milieu offensif sont recherchés. Ainsi, Pablo Longoria doit miser sur les joueurs les plus bankables afin d’obtenir une manne financière plus importante. C’est pourquoi Boubacar Kamara fait partie des joueurs les plus susceptibles de quitter Marseille. Et une piste du côte de l’Espagne se dégage.

Kamara pour remplacer Koundé ?