Mercato - PSG : C’est très chaud pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 17h45 par A.C.

Désormais plus un joueur du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait vraisemblablement rebondir au Paris Saint-Germain cet été.

Le Paris Saint-Germain est peut-être en train de signer la plus grosse recrue de son histoire. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com qu'une offre a été présenté à Lionel Messi, qui n’est plus un joueur du FC Barcelone. Son contrat s’était déjà terminé le 30 juin dernier, mais ce dimanche l’Argentin a donné une conférence de presse pour confirmer son départ. « J’ai fait tout ce que je pouvais, le club a réfléchit et puis on a vu qu’on ne pouvait pas le faire. On a discuté, mais je peux assurer que de mon côté, j’ai fait tout ce qui était possible. Je voulais rester » a déclaré Messi. « Le club a une dette très importante et ne veut pas s'endetter davantage. Je dois penser à mon avenir et à ma carrière, c'est ce que je dois faire à partir de maintenant ». Son avenir pourrait être décidé dès les prochains jours, voire les prochaines heures...

Tout pourrait aller très vite pour Messi