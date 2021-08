Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, c’est Cristiano Ronaldo qui devrait prendre la parole !

Publié le 8 août 2021 à 17h30 par A.C.

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone a secoué la planète football... mais peut-on s’attendre à une autre bombe de la part de Cristiano Ronaldo ?

On ne parle plus que de ça. Depuis la publication d’un communiqué par le FC Barcelone annonçant le départ de Lionel Messi, la planète football est en ébullition. Il ne faut en effet pas oublier que l’Argentin n’avait plus de club depuis le 30 juin dernier, date de la fin du contrat qui le liait à son club de toujours. Joan Laporta espérait pouvoir lui en faire signer un nouveau, mais a finalement dû se rendre à l’évidence : en l’état actuel des choses, le Barça ne peut plus se permettre Messi. Ce dimanche, c’est le sextuple Ballon d’Or lui-même qui a confirmé son départ et qui semble déjà regarder ailleurs. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça dépend de comment je me sens, de mon physique. Dieu merci, je n'ai eu aucune blessure grave dans ma carrière, je touche du bois. Jusqu'à ce que je donne tout » a expliqué Messi. « Sur la fin de carrière, de nombreux anciens collègues me disent que c'est difficile au jour le jour quand vous prenez votre retraite. Vous arrêtez d'avoir cette routine, ça doit être dur. Jusqu'à ce que je puisse jouer, j'essaierai ». Son avenir pourrait notamment s’écrire du côté du Paris Saint-Germain, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une offre a été présentée à Messi.

La décision de Messi complique les plans de Cristiano Ronaldo

Mais que fait Cristiano Ronaldo pendant ce temps-là ? La Gazzetta dello Sport a laissé entendre ce dimanche que le départ surprise de Lionel Messi n’aurait pas vraiment ravi son rival de toujours. A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, la star portugaise semblait en effet rêver d’une arrivée en grande pompe au Paris Saint-Germain, mais avec Messi cela semble désormais impossible. Cela ne serait d’ailleurs pas seulement le cas pour cet été, puisque même une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG l’été prochain semble compliquée à envisager.

Cristiano Ronaldo pourrait prendre la parole ce dimanche