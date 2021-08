Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Après Messi, l’Inter Miami tente Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 août 2021 à 12h05 par Alexis Bernard

L’Inter Miami rêve de faire venir l’un des meilleurs joueurs de la planète foot. Après avoir tenté Lionel Messi, la franchise américaine s’attaque à Cristiano Ronaldo.

Le marché américain a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Les clubs ont franchi un cap financièrement et sont désormais en capacité de proposer des offres à plus de 10 ou 15 millions d’euros. Comme révélé par le10sport.com , Atlanta a récemment proposé un montant approchant les 15 millions d’euros pour Jonathan Bamba, la pépite du LOSC. Un nouvel acteur qui semble boosté par la nouvelle locomotive du championnat : l’Inter Miami. Porté par David Beckham, le projet américain se prend à rêver en très grand. En témoigne, les agissements des derniers mois auprès de Lionel Messi. Comme révélé par le10sport.com , l’Inter Miami a en effet pris des positions très claires pour récupérer l’Argentin, libre de tout contrat. Et Antonella Roccuzzo, la compagne du Barcelonais, était séduite par cette option. Miami est un lieu de vacances privilégié des Messi, ils y étaient encore il y a quelques jours.

Cristiano Ronaldo pas chaud ?

Selon nos informations, l’Inter Miami n’a pas perdu l’espoir de faire un gros coup cet été. A présent, le rêve s’appelle Cristiano Ronaldo. Des contacts ont eu lieu très récemment avec son agent, Jorge Mendes. Pour l’heure, la balle est dans le camp du Portugais. S’il décide d’ouvrir la porte à l’Inter Miami, les choses pourraient aller très vite. La Juventus ne fera pas d’histoire pour le laisser partir, l’économie de son salaire serait une vraie bouffée d’oxygène pour les Turinois. Mais nos sources indiquent que CR7 n’est pas chaud à l’idée de quitter l’Europe, cet été. Les chances de le voir partir vers les USA sont très faibles.



Et la possibilité de le voir sous d’autres couleurs que la Juventus en septembre prochain est très mince également. Pourtant, il y a bien eu une grosse tentative, début juillet. Carlo Ancelotti a personnellement appelé Cristiano Ronaldo et son représentant. Le Real Madrid et la Juventus ont même échangé à plusieurs reprises, évoquant la possibilité d’intégrer des joueurs merengue dans une possible transaction. En vain. Mais le Real Madrid a bien tenté de faire revenir Cristiano Ronaldo, qui était séduit par cette perspective.