Mercato - Barcelone : Une star de Guardiola veut rejoindre Laporta !

Publié le 7 août 2021 à 12h00 par D.M.

Bernardo Silva aurait annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter Manchester City cet été. Son agent, Jorge Mendes, voudrait l'envoyer au FC Barcelone.

Malgré d’énormes difficultés financières, le FC Barcelone est parvenu à se renforcer en enrôlant des joueurs libres comme Eric Garcia, Sergio Agüero ou Memphis Depay. Mais alors que le départ de Lionel Messi au PSG se précise d’heure en heure, Joan Laporta voudrait continuer à renforcer l’effectif blaugrana et notamment au milieu de terrain. Intéressé en début de mercato par Georginio Wijnaldum, le club catalan apprécie énormément le profil de Bernardo Silva comme l’a annoncé le 10 Sport.com dès juillet 2020. L’international portugais serait d’ailleurs prêt à prendre la direction de l’Espagne.

Bernardo Silva veut rejoindre le Barça