Mercato - OM : Un nouveau renfort déjà programmé par Longoria ?

Publié le 7 août 2021 à 12h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Dario Benedetto est proche de rejoindre le Bétis sous la forme d'un prêt. Un joueur qui sera immédiatement remplacé dans l'effectif de Jorge Sampaoli.

Très actif dans le sens des arrivées cet été, l’OM s’attend à enregistrer plusieurs départs dans les prochaines semaines. De nombreux joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante comme Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Dario Benedetto. Barré par Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin figure dans le viseur de plusieurs clubs comme Elche ou Sao Paulo, mais selon nos informations exclusives, il devrait être prêté au Bétis cette saison.

Longoria va chercher un remplaçant à Benedetto