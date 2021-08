Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Messi totalement relancé par... Lukaku ?

Publié le 7 août 2021 à 10h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'Inter pourrait tenter sa chance dans le dossier Lionel Messi notamment s'il parvient à vendre Romelu Lukaku à Chelsea dans les prochaines heures.

Le PSG touche au but pour Lionel Messi. Intéressé depuis plusieurs années par l’attaquant argentin, le club parisien serait sur le point de mettre la main sur la star argentine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants ont transmis une première offre au joueur de 34 ans. Père et agent du joueur, Jorge Messi aurait prévu de se rendre dans la capitale ce samedi afin de régler les ultimes détails. Le PSG voudrait boucler ce dossier Messi avant mardi. Plus rien ne semble pouvoir s’opposer à l’arrivée de l’Argentin. Pourtant, la presse espagnole n’exclut toujours pas un départ de l a Pulga en Serie A.

L'Inter n'aurait pas dit son dernier mot