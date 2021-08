Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a déjà tout prévu pour financer l'opération Messi !

Publié le 7 août 2021 à 9h10 par B.C.

Libre de tout contrat, Lionel Messi se dirige vers le PSG. Une opération coûteuse pour le club de la capitale, et ce malgré la présence du Qatar à sa tête. Cependant, les dirigeants auraient déjà un plan pour financer l’arrivée de l’Argentin.

Lionel Messi au PSG, cela n'est plus qu’une question de temps. Alors qu’il n’a finalement pas prolongé son bail avec le FC Barcelone, l’Argentin ferait du club de la capitale sa priorité pour sa fin de carrière européenne. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est déjà passé à l’action en formulant une offre à Lionel Messi, et ce dossier devrait désormais se décanter dans les prochaines heures. Les Parisiens vont ainsi réaliser l’un des plus gros coups de l’histoire avec l’arrivée de sextuple Ballon d’Or, une opération qui a pourtant un coût.

Messi, une source de revenus importante pour le PSG