Mercato - PSG : Mauricio Pochettino contacté… par Lionel Messi ?

Publié le 7 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Officiellement sans club depuis jeudi soir et l’annonce du FC Barcelone, Lionel Messi aurait pris les choses en main pour son avenir en s’entretenant avec son compatriote et entraîneur du PSG Mauricio Pochettino.

Le FC Barcelone a lâché une bombe jeudi soir en officialisant le départ de sa légende vivante. D’après Mundo Deportivo , Lionel Messi n’aurait absolument pas digéré ce revirement de situation, étant revenu mercredi soir à Barcelone dans l’optique de prolonger son contrat. Cependant, au détour d’une discussion entre son père et agent Jorge Messi ainsi que Joan Laporta, il a été spécifié au clan Messi qu’il serait en l’état impossible de prolonger son contrat au FC Barcelone en raison de la situation financière du club et des restrictions salariales instaurées en Liga. Néanmoins, l’Argentin n’aurait pas perdu de temps pour autant en prenant le soin de s’occuper lui-même de son avenir dès jeudi soir avec comme première approche : le PSG.

Pochettino approché par Messi, le PSG sur le pont pour l’accueillir !