Mercato - OM : Longoria reçoit un conseil… pour remplacer Payet !

Publié le 7 août 2021 à 3h15 par A.M.

Relégué en Ligue 2 avec Nîmes, Zinedine Ferhat est encore conseillé à l’OM, notamment pour faire souffler Dimitri Payet.

« Dans une équipe comme Marseille, qui veut jouer sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup. Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu. Techniquement, il est assez bon. Et il sait faire la dernière passe. C’est aussi un joueur qui connait très bien le championnat. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait être intéressant à Marseille ». Ces derniers jours, Mamadou Niang se montrait catégorique au micro de RMC Sport concernant la nécessité pour l’OM de recruter Zinedine Ferhat, relégué en Ligue 2 avec Nîmes où son contrat s’achève en juin 2022. Un avis partagé par Roland Courbis qui voit en l’Algérien la doublure parfaite de Dimitri Payet.

Ferhat pour faire souffler Payet ?