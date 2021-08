Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Al-Khelaïfi affiche un incroyable souhait !

Publié le 6 août 2021 à 15h10 par D.M.

Le PSG chercherait une solution pour attirer Lionel Messi. A Paris, l'attaquant argentin pourrait évoluer aux côtés de son grand ami Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé, annoncé pourtant au Real Madrid.

Le feuilleton Lionel Messi a pris un tournant inattendu ce jeudi. Proche d’une prolongation, l’attaquant argentin va finalement quitter le FC Barcelone. Les deux parties n’ont pas réussi à trouver d’accord, poussant Jorge Messi à trouver une solution rapidement. Selon les informations de Marca , le père et agent du joueur aurait contacté les dirigeants du PSG afin d’évoquer une possible arrivée à Paris. Une proposition qui n’a pas laissé insensible Nasser Al-Khelaïfi. A un an de la Coupe du monde au Qatar, le président du club de la capitale voudrait frapper fort cet été et offrir à Mauricio Pochettino une véritable armada.

Al-Khelaïfi veut voir Messi et Mbappé sous le même maillot