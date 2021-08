Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà comment les joueurs du Barça ont réagi pour Lionel Messi…

Publié le 6 août 2021 à 13h30 par T.M.

Désormais, le FC Barcelone va donc devoir faire sans Lionel Messi. Une nouvelle qu’il a fallu annoncer au vestiaire blaugrana. Joan Laporta s’en est chargé et ce vendredi, le président blaugrana en a dit plus sur la réaction des joueurs de Ronald Koeman.

Coup de tonnerre à Barcelone ! L’été dernier, le club catalan avait déjà été secoué par les demandes de départ de Lionel Messi et le burofax envoyé par l’Argentin à sa direction. Si La Pulga avait finalement été retenue, cette fois, cela ne sera pas le cas. Pourtant, Messi était disposé à prolonger son contrat au Barça. Problème, les conditions économiques n’ont pas rendu possibles l’opération et Joan Laporta, bien que la prolongation de Lionel Messi était sa priorité, a dû se résoudre à laisser partir le sextuple Ballon d’Or. Désormais, l’ex-Barcelonais va donc poursuivre sa carrière ailleurs. Et en attendant de savoir où, il va falloir digérer ce départ. Chose que Messi a semble-t-il eu du mal à faire. « Leo voulait rester et il n'est pas heureux. Nous voulions tous qu'il reste et maintenant il est confronté, comme nous, à la réalité. Je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur. Le Barça est sa maison, il a rendu l'armoire à trophées du club plus grande que quiconque », a expliqué Joan Laporta en conférence de presse ce vendredi.

« L’effectif a une sensation étrange, une certaine tristesse »