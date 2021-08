Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu de Laporta sur la succession de Messi !

Publié le 6 août 2021 à 13h15 par D.M.

Ce vendredi, Joan Laporta est revenu sur le départ de Lionel Messi. Un joueur difficilement remplaçable comme l'a confié le président du FC Barcelone.

Le FC Barcelone et Lionel Messi, c’est fini ! Le club catalan a annoncé ce jeudi soir que l’international argentin ne prolongerait pas son contrat. Les négociations, qui durent depuis maintenant de longs mois, n’ont pas abouti à un accord. Désormais, Lionel Messi recherche une nouvelle équipe et aurait entamé des discussions avec le PSG. Au FC Barcelone, on se prépare à disputer cette saison sans son maître à jouer. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta a d’ailleurs abordé ce sujet avec Ronald Koeman.

« Ce ne sera pas facile de remplacer un joueur qui marque plus de 30 buts par saison »