Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Lionel Messi à Paris ? Joan Laporta répond !

Publié le 6 août 2021 à 12h10 par H.G. mis à jour le 6 août 2021 à 12h12

Alors que Lionel Messi a officiellement quitté le FC Barcelone, Joan Laporta ne sait pas si l’Argentin rebondira au PSG prochainement.

Il n’y a désormais plus de doute, le communiqué du FC Barcelone publié ce jeudi n’était pas un coup de pression. Lionel Messi ne jouera plus au sein du club catalan, et toute la question est désormais de savoir où l’Argentin rebondira prochainement. Dans cette optique, la presse annonce que c’est le PSG qui tient la corde afin de l’accueillir et que les négociations seraient en bonne voie entre les différentes parties. Ainsi, voir Lionel Messi à Paris ne serait plus du tout une utopie.

« Il a toujours été dit qu'ils avaient des options »