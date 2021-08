Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable plan du Qatar pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 13h10 par D.M.

Le PSG se serait vu proposer les services de Lionel Messi et étudierait cette option. Mais de nombreux obstacles, notamment financiers, se présentent devant le club parisien

Et si Lionel Messi évoluait en Ligue 1 cette saison ? Ce qui paraissait improbable il y a quelques jours, pourrait devenir réalité. En effet, l’attaquant argentin ne devrait plus porter le maillot du FC Barcelone. Jorge Messi aurait rencontré Joan Laporta ce jeudi pour finaliser l’opération, mais n’aurait pas réussi à trouver un accord avec le président blaugrana. Immédiatement, l’agent et père de Lionel Messi aurait pris son téléphone afin de contacter les dirigeants de plusieurs clubs européens comme le PSG.

Le PSG tente de trouver une solution pour Messi