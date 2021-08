Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation de Laporta sur la réaction de Messi après son départ !

Publié le 6 août 2021 à 13h00 par D.M.

Présent face aux médias, Joan Laporta est revenu longuement sur le départ de Lionel Messi ce vendredi. Le président du FC Barcelone est notamment revenu sur la colère du joueur argentin.

Les supporters du FC Barcelone sont encore en état de choc. Présent en Catalogne depuis son adolescence, Lionel Messi ne portera plus le maillot du FC Barcelone comme l’a confirmé Joan Laporta ce vendredi. « Nous avons une institution qui est au-dessus de tous, y compris le meilleur joueur du monde. Nous lui serons toujours reconnaissants. (…) Les raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu trouver d’accord sont très claire : la situation économique du club. Nous n’avons pas de marge dans la masse salariale à cause de la gestion calamiteuse de la précédente direction. Nous n’avons pas le temps d’inverser cette situation (…) « Le meilleur joueur du monde a des autres propositions. (…) Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt. (…) Cette négociation est terminée et les accords n’ont pas pu se produire à cause de la limite salariale de la Liga » a confié le dirigeant blaugrana devant la presse.

« Leo voulait rester et il n'est pas heureux »