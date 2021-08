Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Griezmann !

Publié le 6 août 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid était dernièrement évoqué dans la presse, cette option ne serait pas encore à écarter totalement.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait déjà quitter le club catalan. En effet, l’international français qui n’a jamais réussi à réellement s’imposer serait poussé vers la sortie dans la mesure où le club catalan doit impérativement diminuer son train de vie. Le départ de Lionel Messi n’y changerait pas grand chose, le Barça se doit de réduire sa masse salariale afin d’assainir ses finances. C’est en ce sens qu’Antoine Griezmann pourrait être sacrifié par les Blaugrana , et c’est clairement la poste d’un retour à l’Atlético de Madrid qui tient la corde si cela se réalise à en croire les différents échos parus dans la presse au cours des dernière semaines. Et si cette possibilité semblait avoir pris du plomb dans l’aile récemment, elle ne serait pas encore définitivement enterrée.

L’Atlético de Madrid n’oublie pas Antoine Griezmann !