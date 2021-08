Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Thiago Almada !

Publié le 6 août 2021 à 12h45 par T.M.

Cet été, Thiago Almada ne rejoindra finalement pas Atlanta United. De quoi donner une nouvelle chance à l’OM de régler l’arrivée de l’Argentin ? Pas sûr…

Depuis plusieurs semaines, le nom de Thiago Almada revient du côté de l’OM. Le milieu offensif de Vélez Sarsfield serait même réclamé par Jorge Sampaoli. Pablo Longoria offrira-t-il le crack argentin à son entraîneur ? Une nouvelle opportunité s’est en tout cas présentée aux Phocéens pour cet été. En effet, alors qu’on annonçait Thiago Almada en partance pour la MLS et la franchise d’Atlanta United, ce transfert ne s’est pas concrétisé avant la clôture du marché américain. Cela pourrait donc faire le bonheur de l’OM, mais Vélez est venu refroidir les Phocéens.

« Il restera à Velez jusqu'en janvier »