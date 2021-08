Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi actuellement dans les locaux du PSG ?

Publié le 6 août 2021 à 11h28 par La rédaction mis à jour le 6 août 2021 à 11h30

Ça s’emballe pour l’avenir de Lionel Messi. Ne prolongeant par au FC Barcelone, l’Argentin pourrait aller au PSG et d’ailleurs, il serait déjà à Paris.