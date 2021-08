Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire de Pochettino affiche une certitude pour Messi !

Publié le 7 août 2021 à 7h30 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a proposé un contrat de 25M€ annuels à Lionel Messi. Alors que La Pulga serait de plus en plus proche de signer à Paris, le vestiaire de Mauricio Pochettino serait convaincu de la voir arriver cet été.

Condamné à ne plus jouer au FC Barcelone, Lionel Messi devrait se lancer un tout nouveau défi au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo s'est mis au travail pour attirer La Pulga vers le Parc des Princes et a même déjà formulé une offre pour la faire plier. Selon nos informations de ce vendredi après-midi, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat de 25M€ annuels à Lionel Messi pour le convaincre de fouler la pelouse du Parc des Princes cette saison. Et alors que l'ancien capitaine du Barça pourrait jouer au moins deux années à Paris, le vestiaire de Mauricio Pochettino afficherait une grande confiance sur ce dossier.

Le vestiaire du PSG on ne peut plus confiant pour Messi ?