Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris annonce la couleur pour Lionel Messi !

Publié le 7 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi est en quête d’une nouvelle destination et que le PSG est annoncé sur les rangs, Mauricio Pochettino n’exclut pas l’arrivée de l’ancienne star du FC Barcelone.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone et après de longues négociations, Lionel Messi a finalement mis un terme au feuilleton. L’attaquant argentin ne prolongera pas au Barça, et il est désormais à la recherche de son futur challenge. Le PSG fait bien sûr partie des points de chute plausibles, et en conférence de presse vendredi, Mauricio Pochettino a laissé la porte ouverte à Messi.

« Leonardo et le président travaillent… »