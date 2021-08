Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse sortie de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est plus que jamais annoncé dans le viseur du PSG, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur le dossier en conférence de presse ce vendredi.

À la veille de la première journée de Ligue 1 pour le PSG avec un déplacement à Troyes, l’attention n’est pas forcément portée sur cette rencontre parmi les observateurs du club parisien. Et pour cause, depuis quelques heures, Lionel Messi est plus que jamais annoncé dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes après l’annonce de sa non-prolongation au FC Barcelone. Ainsi, en toute logique, Mauricio Pochettino a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire est que l’entraîneur du PSG a laissé la porte ouverte à une arrivée de Lionel Messi, affirmant que le club continue de travailler sur le mercato.

« Nous avons vu ce qu’il s’est passé ce jeudi »