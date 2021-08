Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup de tonnerre à prévoir pour Messi ? La réponse !

Publié le 7 août 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que Lionel Messi semblait être parti pour rempiler avec le Barça ce jeudi, la donne a totalement changé. En effet, La Pulga ne prolongera finalement pas avec le FC Barcelone et serait désormais promis au PSG. Et malgré l'intérêt présumé de Manchester United, La Pulga ne devrait pas échapper au club de la capitale cet été.

Selon la presse espagnole, le Barça aurait dû annoncer la prolongation de Lionel Messi ce jeudi. Toutefois, le club catalan a finalement officialisé le départ définitif de son ancien capitaine. Ce qui devrait profiter au PSG. Alors qu'il a proposé 25M€ annuels à Lionel Messi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo devrait lui faire signer un bail de deux saisons, plus une en bonus. Sachant que Lionel Messi se dirigerait tout droit vers le PSG, rien ni personne ne devrait le faire dévier de sa nouvelle trajectoire.

Manchester United sur les traces de Lionel Messi, mais...