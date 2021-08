Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Pep Guardiola peut s’en mordre les doigts pour Messi…

Publié le 7 août 2021 à 4h15 par T.M.

Si des retrouvailles entre Pep Guardiola et Lionel Messi ont souvent été évoquées, cet été, l’occasion aurait été parfaite pour Manchester City. Toutefois, cela ne devrait pas se réaliser.

Ensemble, Lionel Messi et Pep Guardiola ont tout gagné au FC Barcelone. De cette époque est née une très forte relation entre les deux hommes, au point qu’il a souvent été évoqué qu’ils pourraient se retrouver un jour ou l’autre à Manchester City. Grâce à la puissance financière de ses propriétaires, le club mancunien avait donc des arguments à faire valoir pour Messi. Et cet été, la porte s’est, à la surprise générale, ouverte puisque le sextuple Ballon d’Or ne va pas prolonger au FC Barcelone et se retrouve donc aujourd’hui libre.

« Nous étions convaincus par Grealish et convaincus que Leo resterait au Barça »