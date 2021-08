Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prévient Laporta pour l'une de ses stars !

Publié le 6 août 2021 à 21h00 par A.D.

Après avoir chipé Sergio Agüero et Eric Garcia à Manchester City, le FC Barcelone espérerait désormais leur arracher Bernardo Silva. Interrogé sur l'avenir de l'international portugais, Pep Guardiola a expliqué clairement que la porte lui était ouverte cet été.

Après Sergio Agüero et d'Eric Garcia, arrivé pour 0€ au Barça cet été, Joan Laporta voudrait réaliser d'autres emplettes du côté de Manchester City. En effet, le président du FC Barcelone serait tombé sous le charme de Bernardo Silva. Mais contrairement à Sergio Agüero et Eric Garcia, l'international portugais a encore quatre années de contrat avec les Citizens . Malgré tout, Pep Guardiola est prêt à coopérer et à laisser filer Bernardo Silva lors de ce mercato estival.

«Bernardo Silva veut partir, nous sommes ouverts à la discussion»