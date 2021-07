Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe en interne pour cette star de Pep Guardiola !

Publié le 1 août 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garderait un oeil attentif sur la situation de Bernardo Silva, Manchester City semble prendre en considération un départ de l’international portugais.

Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup avec une autre star de Pep Guardiola. En effet, de par leurs situations contractuelles, Sergio Agüero et Eric Garcia sont gratuitement venus au Barça en tout début du mercato. Et le profil de Bernardo Silva serait grandement apprécié de l’autre côté des Pyrénées dans les bureaux de la nouvelle administration présidée par Joan Laporta en Catalogne. D’autant plus, que bien que son contrat court jusqu’en juin 2025 à Manchester City, Bernardo Silva serait tout proche de prendre la porte.

Bernardo Silva se rapproche d’un départ de Manchester City !