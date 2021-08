Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une réponse pour ce protégé de Nagelsmann…

Publié le 1 août 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors qu’il a tapé dans l’œil de Joan Laporta, Leon Goretzka ne devrait pas bouger cet été. L’Allemand négocierait toujours pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich.

Cela fait maintenant six mois que Joan Laporta est de retour à la présidence du Barça, et il n’a toujours pas fini de corriger les bourdes commises par Josep Maria Bartomeu. L’an dernier, c’est Miralem Pjanic qui est venu s’ajouter aux erreurs de mercato de l’ancien président du FC Barcelone. Pour compenser tout cela, Joan Laporta chercherait à se débarrasser de l’ancien joueur de la Juve. Et pour le remplacer, le dirigeant du club catalan aurait un œil sur Leon Goretzka.

Aucun transfert n’est prévu pour Goretzka