Mercato - Barcelone : La tentative de la dernière chance pour ce dossier qui affole le marché ?

Publié le 1 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Toujours actif sur le marché des transferts cet été, Joan Laporta compte bien renforcer le secteur défensif du FC Barcelone. Pour cela, le président barcelonais devrait faire du ménage en interne, et continuerait d’être intéressé par le défenseur de l’Atalanta, Cristian Romero.

Alors que plusieurs recrues sont déjà arrivées cet été à Barcelone, Joan Laporta ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin et continuerait à être actif sur le marché des transferts. Si la prolongation de Lionel Messi tarde à arriver et que le cas d’Antoine Griezmann pose encore de nombreuses questions, la direction du FC Barcelone devrait s’activer cet été pour renforcer le secteur défensif barcelonais. Une défense mise en grande difficulté cette saison, et qui pourrait voir Cristian Romero arriver cet été.

Le Barça est toujours intéressé par Romero

En effet, selon les informations de Rudy Galetti, Joan Laporta et le FC Barcelone seraient toujours intéressés pour faire venir Cristian Romero cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Atalanta, le défenseur central argentin pourrait débarquer en Catalogne. Dans le même temps, les dirigeants barcelonais travaillent en interne pour faire partir Samuel Umtiti et Clément Lenglet, de quoi conforter l’idée de faire venir Cristian Romero.