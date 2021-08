Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid s’invite à la fête pour Paul Pogba !

Publié le 1 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid semblait de l’histoire ancienne dans le feuilleton Paul Pogba, le club merengue garderait toujours un oeil sur la piste prioritaire du PSG, mais seulement en cas d’arrivée libre en 2022.

Et si le PSG raflait la mise dans la course à la signature de Paul Pogba ? Jeudi, le10sport.com vous a révélé que son agent Mino Raiola avait proposé ses services à Liverpool pourtant rival historique de Manchester United. Les Reds ont gentiment repoussé la proposition du célèbre représentant de Pogba alors que le champion du monde tricolore va entrer dans l’ultime année de son contrat à Manchester United. En l’état, une prolongation de contrat ne se dessinerait pas vraiment selon Goal . Et en cas de départ cet été, le PSG est l’option la plus probable toujours d’après les informations exclusives du 10sport.com. Néanmoins, il ne faudrait pas s’enflammer à Paris.

Le Real Madrid toujours dans le coup pour Pogba, mais…